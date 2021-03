Ecco le nuove rotte di Ryanair a Trapani: Malta, Ciampino, Treviso e ... 

24/03/2021 17:01:00

Ecco le nuove rotte di Ryanair a Trapani. Sono state presentate poco fa in conferenza stampa.

Ryanair a Trapani per l'estate, al momento a partire da luglio, prevede undici rotte per 30 voli settimanali. Sei le nuove destinazioni: Malta, Roma Ciampino, Lamezia Terme, Pescara, Treviso, e Katowice.

Si aggiungono a Pisa, Bologna e Bergamo Oro al Serio, Baden Baden e Praga.

Va detto che si tratta di rotte pensate più da Ryanair per fare concorrenza sulle altre rotte finanziate con i contributi pubblici che per una reale voglia di investimento su Trapani.

I nuovi voli sono stati presentati in conferenza stampa in collegamento fra Palazzo d'Orleans e la sede Ryanair di Dublino.

I nuovi voli sono stati illustrati dai vertici della compagnia aerea irlandese: Eddie Wilson, amministratore delegato Ryanair DAC, Jason McGuinness, direttore commerciale Ryanair, Chiara Ravara, head of sales & marketing Ryanair. Con loro il presidente della Regione Nello Musumeci, Salvatore Ombra, presidente Airgest, gli assessori al Turismo, Manlio Messina e alle Infrastrutture Marco Falcone.

"Prima della pandemia - ha sottolineato Musumeci - la Sicilia era la settima meta più desiderata al mondo dai turisti. Questo significa che la nostra regione è pronta a ripartire puntando su questo settore. E lo scalo di Trapani può essere un mezzo per decongestionare gli scali di Palermo e Catania e la zona del Trapanese una seconda perla del turismo come Taormina".

"Siamo ancora in tempi bui a causa della pandemia - ha detto Eddy Wilson - ma il nostro è un messaggio di ottimismo e di crescita. La Sicilia è una destinazione fantastica, ha tutte le caratteristiche per essere top". La compagnia irlandese ha pianificato da e per gli scali della Sicilia 80 rotte con un aumento del 21 per cento. "Nelle prossime settimane annunceremo nuove rotte per arrivare a oltre 100 rotte - ha spiegato McGuinness - Stiamo finalizzando il nostro operativo invernale, sicuramente avremo novità anche per Trapani".

Con le rotte Ryanair a Trapani l'estate prevede anche sei rotte Tayaranjet, sei Albastar, quattro Lumiwings, una Blueair e una Dat.