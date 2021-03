Droga a Trapani, due persone denunciate e cinque segnalate alla Prefettura

24/03/2021 13:05:00

Due persone sono state denunciate e cinque segnalate alla Prefettura di Trapani in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti al termine di uno specifico servizio di controllo del territorio trapanese, finalizzato al contrasto e repressione dei reati contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché del rispetto delle prescrizioni anti Covid-19 e svolto dai carabinieri di Trapani in collaborazione con il Nucleo Cinofili di Palermo–Villagrazia.

Un trapanese di 39enne B.S. già noto alle forze di polizia e sottoposto all'obbligo di dimora, aveva in casi 8 dosi di cocaina del peso complessivo di 3 grammi. L'uomo è stato denunciato per spaccio e possesso illegale di armi.

Durante i controlli alla circolazione stradale, D.V., cl.76, è stato deferito per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro in dotazione ai militari operanti.

Lo svolgimento di ulteriori controlli ha permesso, inoltre, di segnalare alla locale Prefettura, in qualità di assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti, 5 persone tutte di sesso maschile tra i 16 e i 54 anni, poiché trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana.

Nello stesso contesto operativo, sono state elevate contravvenzioni al Codice della Strada per l’importo complessivo di € 7.500,00 mentre ulteriori 5 persone sono state sanzionate amministrativamente per l’inosservanza delle misure urgenti per il contenimento della pandemia da Covid-19, tra cui il titolare di un bar del Comune di Erice raggiunto anche dalla proposta di applicazione della misura di sospensione dell’attività commerciale, poiché sorpreso a somministrare cibi e bevande all’interno del locale.