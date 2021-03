Scuola, Trapani: coppia di docenti contagiata dopo il vaccino ...

24/03/2021 14:31:00

Sono diverse le segnalazioni ricevute dalla redazione di Tp24 su una coppia di docenti di una scuola della periferia di Trapani. Entrambi hanno fatto il vaccino qualche giorno fa, ed entrambi, adesso sono risultati positivi al coronavirus, insieme alla figlia.

Sulla vicenda circola, come sempre, anche molta disinformazione, ed allora è bene chiarire alcune cose: vaccinarsi non significa essere esente dal Covid per sempre, ma sviluppare gli anticorpi non tanto per impedire il contagio (di fatto chi è vaccinato può veicolare la malattia) ma per evitare i sintomi gravi. E infatti i due prof stanno complessivamente bene, e grazie al vaccino, magari, hanno manifestato una forma lieve di Covid- 19.

A Marsala, intanto, sono diversi i casi che si registrano nelle scuole. Alla Sirtori si è tornati alla normalità delle lezioni in presenza, con la protesta di alcuni genitori, però, che volevano che la scuola restasse in Dad più giorni.

