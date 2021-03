24/03/2021 14:00:00

Giovedì 25 marzo, alle ore 11.30, si riaprirà a Marsala - in un nuovo immobile di proprietà della nostra Diocesi di Mazara del Vallo - la Casa fraterna "Pina Suriano - Emanuela Loi" per donne in difficoltà.

La struttura di pronta accoglienza si trova nel viale Mons. Andrea Linares e potrà ospitare 6 persone che stanno vivendo problematiche socio-economiche. Saranno presenti all'inaugurazione Mons. Domenico Mogavero, Vescovo di Mazara del Vallo e il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo.