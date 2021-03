25/03/2021 18:05:00

Incidente stradale questo pomeriggio a Marsala. Due auto si sono violentemente scontrate in via Salemi.

L'incidente è avvenuto all'altezza dell'incrocio che porta in contrada Misilla.

Le due auto, come si vede nella foto, si sono scontrate in un quasi frontale riportando seri danni. L'impatto è avvenuto tra una Fiat Punto primo modello e una Bmw serie 1. Non ci sono feriti gravi. Il traffico è congestionato lungo il tratto di via Salemi interessato dall'incidente.