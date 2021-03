Decathlon apre a Trapani. Primi clienti, e prime code

26/03/2021 09:16:00

Decathlon a Trapani è realtà. Da qualche minuto è aperto in città il punto vendita della catena di articoli sportivi più famosa in Europa.

E' l'unico store della Sicilia Occidentale. Oggi l'inaugurazione con il taglio del nastro alla presenza del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida. Tanta gente già fuori in fila per poter visitare per prima il nuovo punto vendita. I primi clienti sono stati accolti dall'applauso dei dipendenti. Tante le persone fuori, ad aspettare, il proprio turno. Una ressa non proprio da zona arancione, ricordiamoci sempre che siamo in tempo di Covid. C'è più fila di persone alla Decathlon che all'hub vaccinale.

Il punto vendita trapanese si svilupperà in mille metri quadrati con 20 collaboratori di cui 15 neoassunti sul territorio. A Trapani, il colosso francese ha scelto la zona di via I Dorsale ZIR e sarà aperto da lunedì a domenica dalle 9 alle 21 con orario continuato e con le norme anticovid accogliere 130 persone contemporaneamente, ma sarà chiuso il 4 aprile per Pasqua.