Trapani, uova pasquali per i bambini di Sant'Alberto 

26/03/2021 18:09:00

L'Inner Wheel club di Trapani ha donato le tradizionali uova pasquali ai bambini che vivono nel popolare quartiere Sant'Alberto. La donazione, nel rispetto delle norme anti-Covid, è avvenuta nei locali del salone parrocchiale della chiesa del rione

“Ci auguriamo – dice la presidente del club, Maria Concetta Serse - di aver trasmesso un messaggio di gioia e di speranza”. Infine ha sottolineato” la grande importanza di questo service in un momento storico molto difficile per tutti ma soprattutto per i bambini, improvvisamente e forzatamente privati della socialità a causa del propagarsi della pandemia”.