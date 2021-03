Torna l'ora legale. Stanotte lancette avanti di un'ora

27/03/2021 10:30:00

Torna nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo in tutta Europa l'ora legale.

Alle 2.00 di notte le lancette si spostano in avanti di un'ora. Dormiremo dunque un'ora in meno, ma guadagneremo un'ora di luce nel pomeriggio. E soprattutto si risparmierà energia. L’ora legale arriva dopo l’equinozio di primavera: scatta l'ultima domenica di marzo - quest'anno il 28 - e termina l'ultima domenica di ottobre, quando si torna all’ora solare.

Nel 2021 sarà nella notte fra sabato 30 e domenica 31 ottobre. L'adozione dell'ora legale è però un tema di cui si discute in Europa, tra costi per la salute - provoca uno scompenso nelle abitudini e nel ciclo del sonno delle persone - e l'innegabile vantaggio del risparmio energetico. Per questo il 2021 potrebbe essere l'ultimo anno in cui a fine marzo, puntualmente, scatta il cambio di ora.