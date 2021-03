Gli alunni del "Pipitone" di Marsala in videoconferenza con la virologa Ilaria Capua

28/03/2021 19:10:00

Gli alunni della Scuola “Pipitone” di Marsala in videoconferenza con la virologa Ilaria Capua.

Malattie e pandemie, è il titolo dell'incontro con la nota virologa. Al centro dell'incontro il virus, il salto di specie e la cura dell'ambiente. “Per affrontare le sfide del futuro però dobbiamo imparare a vedere i problemi nella loro complessità. Noi dipendiamo dal cibo che mangiamo, di provenienza animale e vegetale, beviamo e usiamo l'acqua, respiriamo l'aria che ci circonda. Se animali, piante, acqua e aria non sono in salute non lo siamo neanche noi. Abbiamo un solo pianeta e dobbiamo salvaguardarlo”, presenta così il tema dell'incontro la virologa.

Incontro che si terrà martedì 30 marzo alle 15 in videoconferenza.