Stasera l'ultima puntata della fiction Màkari

29/03/2021 10:57:00

Ultimo appuntamento, stasera, lunedì 29 marzo con Makari su Rai 1 la nuova fiction tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri (edito da Sellerio Editore) che unisce giallo, commedia e melò nella tradizione della serialità targata Rai e che piace al grande pubblico.

Una fiction che in tutte le puntate ha ottenuto ottimi risultati in termini di ascolti. Era molto attesa Màkari, dalle nostre parti, perchè girata interamente in provincia di Trapani, come suggerisce il titolo.

Oggi l'ultima puntata, e un grosso punto interrogativo sulla possibilità di una seconda stagione. Certo, gli ascolti potrebbero suggerire la Rai a continuare questa avventura. Staremo a vedere.

Questa la trama dell'ultima puntata che si intitola "La Fabbrica delle stelle" dal romanzo di Gaetano Savatteri: Suleima ha ottenuto il lavoro a Milano e con Saverio devono decidere che fare del loro futuro insieme. Suleima è molto nervosa e tesa. Ha una novità, ancora più dirompente dell’imminente separazione, e non sarà facile comunicarla al suo compagno. A complicare queste giornate c’è anche un nuovo lavoro che Saverio – a causa della cronica penuria di soldi – non può rifiutare: viene assunto dalla ricca Flaminia De Simone per fare da press agent al film di sua sorella Gea, regista e produttrice. Il film partecipa a un importante festival siciliano e Saverio deve partire subito, insieme a Piccionello, immediatamente a suo agio nello spumeggiante mondo festivaliero.

In realtà, il lavoro di ufficio stampa è poco più di una copertura: il vero motivo per cui Lamanna è stato assunto è proteggere Gea dal violento fidanzato, Alo Pereira, che l’ha già picchiata molte volte e sembra sempre più fuori controllo. Saverio però fallisce il suo compito di guardia del corpo: una mattina Gea De Simone viene trovata morta, assassinata. Saverio è attanagliato dal senso di colpa e, più determinato che mai, decide che non se ne andrà finché non troverà il colpevole…