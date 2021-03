"Il Pd di Marsala si riorganizza. Razza? L'avevamo detto..."

31/03/2021 18:15:00

Il circolo di Marsala ha convocato la direzione in data 26 marzo u.s. per affrontare un vademecum inviato a tutti i circoli con 20 punti cardine per aprire una discussione nei territori sul programma del Partito Democratico.

L’obiettivo è innescare una riflessione che coinvolga l’intera comunità del Partito sulle idee, le proposte, le analisi espresse dal Segretario Enrico Letta nel suo discorso all’Assemblea Nazionale del 14 marzo 2021. I punti di discussione del vademecum il cui titolo è “Progressisti nei contenuti, riformisti nei metodi, radicali nei comportamenti” è un’occasione per iniziare un percorso virtuoso, su l’intero territorio nazionale, che vede il PD affrontare temi cruciali per il paese anche alla luce delle conseguenze innescate dalla pandemia. Il Partito Democratico di Marsala organizzerà incontri coinvolgendo rappresentanti delle varie categorie e professioni, rappresentanti politici, istituzionali e dei sindacati su tematiche che riguardano l’agricoltura, il turismo, la tutela delle donne, il mondo del lavoro, le attività produttive, sanità pubblica.



A questo scopo verranno individuati dei dipartimenti aperti per permettere di strutturare le proposte su tematiche diverse.

Come base di ripartenza e per fare chiarezza sulla situazione politica locale, ma anche per scongiurare che il Partito Democratico di Marsala venga continuamente infangato e indebolito sulle pagine dei giornali o sui social, è stato convocato per il 29 marzo u.s. un secondo incontro in cui la relazione della segretaria, che ha proposto un nuovo corso, è stata approvata con schiacciante maggioranza. Partendo dalla necessaria quanto inevitabile analisi della sconfitta elettorale subita alle scorse elezioni amministrative di ottobre, la segretaria Rosa Alba Mezzapelle, ha proposto che il PD si riappropri della sua identità e guardi avanti a difesa dei più vulnerabili, dei lavoratori e di quanti a causa della pandemia hanno avuto messa a rischio la salute, la stabilità della propria famiglia e delle proprie attività economiche.

E’ necessario riconquistare l’elettorato attraverso un cambio di passo, per superare il gap che ha decretato la scomparsa del Partito Democratico dal Consiglio Comunale nella consiliatura in corso.



E’stato altresì approvato all’unanimità il seguente ordine del giorno:

“Anche sulla scorta di quanto affermato dal Segretario Nazionale del Partito Enrico Letta, circa il coraggio di essere opposizione, il Partito Democratico di Marsala conferma di essere opposizione di tutti i governi che sono collocati nel centro-destra dello schieramento politico nazionale; pertanto la sua azione sarà di ferrea opposizione, senza se e senza ma, al Governo Regionale guidato da Musumeci, e al governo locale guidato da Massimo Grillo. Facciamo appello a tutte le forze che si riconoscono nel centro-sinistra nazionale e locale al fine di creare un coordinamento stabile che aiuti a rendere visibile ed incisiva l’azione di opposizione ai governi di centro-destra.

A tutti i cittadini che hanno a cuore il futuro del nostro Paese chiediamo di isolare tutte quelle posizioni che, in modo equivoco, governano con forze populiste, sovraniste e pseudo-fasciste”.



Apprendiamo in queste ore, la drammatica e sconcertante notizia definita come “terremoto sulla sanità siciliana”. Sono davvero gravi i fatti a cui sono pervenuti a seguito di indagine i carabinieri del Nas di Palermo e del Comando Provinciale di Trapani in riferimento all’inchiesta sulla presunta falsificazione dei dati Covid-19, che poi hanno condizionato i provvedimenti adottati per contenere la diffusione del virus, per i quali è stata adottata la misura cautelare degli arresti domiciliari per tre dirigenti regionali e l’avviso di garanzia per l’assessore Ruggero Razza, che si è già dimesso.



Già in data 14 Novembre 2020 tutti i circoli territoriali del Partito Democratico avevano appoggiato sottoscrivendola la mozione di censura presentata all’Assemblea Regionale Siciliana in data 10 novembre 2020 dai deputati del Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Cento Passi, con la richiesta di immediata rimozione e sostituzione dell’assessore Razza, per l’evidente incapacità, dimostrata nel corso degli ultimi mesi. Evidentemente avevamo visto giusto.



Il PD intende adoperarsi per creare il coordinamento delle forze di centro-sinistra, per segnalare e combattere sprechi di denaro pubblico, impegnarsi nella lotta contro il fenomeno del clientelismo e della corruzione, vigilare sulle modalità di conduzione dei concorsi, adottare tutti i comportamenti per scongiurare attività che possano danneggiare i marsalesi.

A fine direzione è stata comunicata la segreteria, che si intende in seguito implementare, i cui componenti sono: Cristian Angileri, Anna Caliò, Enzo D’Alberti, Gaspare Galfano e Fabrizio Alloro.

Rosa Alba Mezzapelle

Segretaria PD Marsala