Aggessione violenta a Paceco. Due arresti 

01/04/2021 12:34:00

Individuati e arrestati, dai carabinieri, i responsabili della violenta aggressione subita, a Paceco, da una coppia di anziani coniugi. In manette sono finiti tre giovani, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Trapani

L'episodio di violenza si è verificato lo scorso mese di dicembre. Gli indagati, dopo un diverbio per futili motivi avuto con le vittime designate, hanno raggiunto la loro abitazione, sferrando calci al portone e mandando in frantumi una vetrata. Spaventata la donna che in quel momento era da sola in casa ha telefonato al marito che è subito giunto. Sceso dall'auto è stato però colpito con un manganello telescopico. Non contenti, gli aggressori si sono poi impossessati della macchina, dandola alle fiamme.

All'individuazione dei tre, i carabinieri sono giunti grazie alle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza. Gli indagati sono ora agli arresti domiciliari con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico.