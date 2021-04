Mazara, A29 dona alla Misericordia colombe e uova per i bisognosi

02/04/2021 14:25:00



I gesti sono quelli che contano nella vita e l'azienda A29 ha compiuto un bel gesto nei confronti dell'associazione Misericordia di Mazara del Vallo.

La Pasqua è ormai vicina e anche quest'anno a causa del Covid molte famiglie mazaresi si trovano in grandi difficoltà economiche non potendo permettersi di passare delle serene feste perchè magari i loro bambini vogliono come tutti l'uovo di pasqua ma purtroppo la famiglia non si può permettere di acquistarlo.

Come sempre la Misericordia di Mazara “San Vito” scende in campo per aiutare i più bisognosi e fare del bene per la propria comunità.

"Ma se anche quest'anno regaleremo un sorriso a qualche bimbo della città è solo grazie all'azienda “A29” di Mazara del Vallo che ha deciso di donare delle uova di Pasqua e delle colombe pasquali contribuendo così all'opera di aiuto ai bisognosi che la nostra realtà ha messo in campo. Questi sono i gesti che contano! Come sempre diciamo in questi casi citando il beato Pino Puglisi: Se ognuno fa qualcosa, si può fare molto".