 Paola Colicchia presidente della neonata associazione "La Strada della Passione"

02/04/2021 10:34:00

È Paola Colicchia il presidente della neonata associazione "La Strada della Passione Ets", i cui componenti, per lo più personalità appartenenti e gravitanti attorno alla plurisecolare processione dei Misteri di Trapani e alla Settimana Santa, hanno deciso di dare vita a una nuova realtà che si spenderà in ambito socio-culturale.

"È nostro scopo" - dichiara Colicchia - identificare e occuparci della riqualificazione e del potenziamento di tutti quegli ambiti di interesse socio-assistenziale e culturale (a prescindere dal carattere religioso), nella volontà di rendere questa città e la provincia tutta risplendenti di iniziative ed eventi, tralasciando il triste limite imposto per il momento dalla situazione pandemica. La nostra associazione si avvarrà di professionisti di ogni ambito per poter ancor meglio affrontare all'origine ogni situazione da studiarsi e affrontarsi. Desideriamo divenire un motore di idee e risorse a disposizione della nostra città e dei suoi cittadini. Cogliamo l’occasione per porgere i nostri auguri di una serena santa Pasqua a tutti. I componenti de “La Strada della Passione” sono: Paola Colicchia; Giovanni D'Aleo vice presidente; Francesco Marino vice presidente; Giovanna Bosco tesoriere; Salvatore Barbara detto Emanuele segretario; Salvatore Christian Bartoli; Bartolo Monteleone; Antonio Galia, Massimiliano Galuppo, Domenico Strazzera, Luca Strazzera e Filippa Tiziana Taormina.