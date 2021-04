"Un prete dovrebbe accogliere le vittime di violenze, non invitarle a non denunciare"

08/04/2021 00:25:00

Monsignor Crociata, Prete di Castellammare, sui social ci spiega che tra moglie e marito può capitare, che certo non bisogna esagerare, ma esiste il perdono e comunque anche le mogli sbagliano.



Eppure la Chiesa dovrebbe essere il luogo che accoglie e protegge le donne vittime di violenza ed invece con un post pubblico questo Prete incentiva le donne a non denunciare e a far finta di nulla.



Evidentemente non sa che spesso dopo una mancata denuncia, la volta dopo l'episodio è più grave e spesso si arriva al femminicidio, così come racconta la cronaca, non sono nostre invenzioni.

E allora sarebbe meglio che il Prete di Castellammare si impegnasse a spiegare agli uomini che devono avere rispetto delle mogli, perché "porgi l'altra guancia" in questi casi rischia di essere molto pericoloso.

Sono affermazioni gravi nei confronti delle donne che vanno condannate senza indugi.

Valentina Villabuona

Presidente Assemblea provinciale Pd