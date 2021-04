Il Sole 24 Ore dedica una pagina alla scienziata marsalese Anna Grassellino

19/04/2021 22:10:00

Anna Grassellino, la scienziata marsalese, da anni a Chicago, a capo della divisione del Fermilab composta da 200 scienziati che stanno lavorando al computer quantico più potente al mondo, in prima pagina su Il Sole 24 Ore.

Luca De Biase per l'edizione di Domenica del quotidiano economico ha fatto “quattro chiacchiere” con Anna Grassellino. La scienziata di Marsala, che poco tempo fa è stata premiata come Donna dell'anno 2020 per il settimanale D di Repubblica, ha raccontato il suo lavoro, gli importanti studi che si stanno conducendo al Fermilab, il suo ruolo alla guida di un folto team di scienziati, e il suo riuscire a fare tutto questo essendo mamma di tre figli. Una circostanza quasi impensabile in Italia.

Ecco un breve estratto dell'articolo:

Grassellino rifiuta la nozione di “cervello in fuga”. «Siamo una sola comunità di ricerca». Comunque, qualche differenza c’è. Ci sono luoghi in cui le donne riescono a raggiungere più facilmente i posti di responsabilità. Grassellino c’è riuscita in America. Come si concilia tutto questo con una famiglia e tre figli? «Ho un marito bravissimo. Qui danno sei settimane per la maternità, ma al FermiLab c’è l’asilo nido interno. E questo è fondamentale. Tra l’altro è una differenza importante con l’Italia: troppe settimane di maternità e la mancanza di asili nido frenano la carriera delle donne».

Quando, nel 2017, Barack Obama le ha conferito il Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers i figli di Anna Grassellino erano già tre.