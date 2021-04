Adesso Montante vuole parlare. Anzi, vuole "vuotare il sacco ..."

20/04/2021 09:25:00

L' ex numero uno di Confindustria Sicilia, Antonello Montante, ha annunciato per la prima volta di voler parlare in aula chiedendo, inoltre, di essere sottoposto a esame delle parti per chiarire la sua posizione.

È quanto emerso nel corso dell’udienza del processo di secondo grado sul cosiddetto “sistema Montante” che si sta celebrando a Caltanissetta con rito abbreviato.

Attraverso un post pubblicato su Facebook, l’avvocato Carlo Taormina, che difende Montante, ha annunciato che l’ex leader di Confindustria Sicilia “ha chiesto di poter vuotare il sacco e di essere sottoposto all’interrogatorio del procuratore generale, delle parti civili e dei suoi difensori“.

“La Corte ha accolto la richiesta e sono state fissate tre prime udienze nel corso della quali Montante chiarirà la sua posizione e quella di magistratura e istituzioni“.

“Primo appuntamento all’udienza dell’11 giugno 2021 e a seguire“, conclude l’avvocato Taormina.