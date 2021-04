Fuori dalla zona rossa, Marsala torna arancione

21/04/2021 18:04:00

Come anticipato da Tp24, Marsala venerdì torna arancione. Non ci sono infatti più le condizioni per la zona rossa, che in verità ben pochi hanno rispettato.

I contagi sono comunque scesi (qui il bollettino di oggi) e ciò sarebbe accaduto lo stesso a prescindere dalla zona rossa dato che, ormai, l'esperienza dimostra che le zone rosse sono inutili quando intervengono nella parte alta di una curva di contagio.

Quindi da venerdì potranno riaprire i negozi finora chiusi, ciò in attesa di capire cosa succederà da lunedì, quando il nuovo decreto stabilirà ancora nuove regole per la Sicilia.

Molta parte dell'Italia riaprirà, la Sicilia invece sembra dover aspettare ancora fino a Maggio.

Sono stati dieci giorni duri, per Marsala, alimentati da molte polemiche, dalla grigliata clandestina a Pasquetta diventata focolaio, fino all'uscita del Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, che se l'è presa con l'Asp e con la scuola Sirtori parlando di "cento contagi" in quella scuola, circostanza poi smentita da tutti, persino dai dati dell'Ufficio scolastico provinciale.