Marsala e la zona rossa, gli scenari: ecco cosa succede da venerdì 

21/04/2021 06:00:00

Cosa succede da venerdì prossimo, 23 Aprile, a Marsala? Se lo chiedono in tanti. Cerchiamo di spiegare bene e di mettere ordine.

Marsala è attualmente zona rossa, per volere di un decreto del Presidente della Regione Siciliana Musumeci che ha "chiuso" la città fino a tutto il 22 Aprile. "Chiuso", per modo di dire. Chi è in giro ha visto che a farne le spese sono stati gli studenti, in didattica a distanza nella quasi totalità, i ristoranti e i bar, e qualche negoziante. Per il resto, la gente in giro è troppa ogni giorno per pensare che tutti siano in strada per "motivi di necessità". Molti negozi di abbigliamento, inoltre, sono aperti nonostante i divieti. Come mai? Sfruttano le eccezioni. Dicono di essere aperti perché magari vendono dell'intimo o dell'abbigliamento per l'infanzia (categorie per i quali non è prevista la chiusura) e invece, alla chetichella, ricevono clienti su appuntamento. Così come tanti sono i barbieri e i parrucchieri che agiscono in clandestinità.

Ma da venerdì cosa succede? Tecnicamente, il decreto scade domani. Ecco tutti gli scenari.

Se non interviene nessun provvedimento, Marsala da venerdì torna ad essere arancione. I numeri dicono che la zona rossa potrebbe cessare. Perché? In città ci sono più di 500 casi, è vero, ma il trend dei contagi si è rallentato. Purtroppo l'Asp di Trapani non aiuta a capirci molto, perchè l'unico dato che fornisce sono i casi in totale, quando invece sarebbe interessante avere i nuovi positivi. Sono questi, su base settimanale, che danno l'incidenza. A naso, in base ai dati, sembra che stiano calando. Quindi, nel silenzio di Musumeci, Marsala diventa arancione. Ma attenzione, perché venerdì è il giorno in cui si decidono i colori delle Regioni dal 26 Aprile, lunedì, giorno in cui in Italia nelle zone gialle ci saranno molte riaperture, anche serali. Quindi Marsala sarà arancione per un paio di giorni, per poi seguire il destino della Regione. E qual è? Qui abbiamo tutti i dati, e si può dire con tranquillità che la Sicilia, condizionata dal brutto momento di Palermo (per usare un eufemismo) non ha ancora numeri da giallo. Quindi, probabilmente resterà arancione. O peggio, la cabina di regia potrebbe optare per il rosso fino al 3 Maggio.

Questo è quanto. Si vive alla giornata. Al momento, Marsala è rossa fino a domani, da venerdì arancione. E probabilmente lo rimarrà fino al 3 Maggio, a meno di sorprese che scopriremo venerdì.