Al via la preparazione in vista del primo impegno play off per il Marsala Volley

07/05/2021 19:53:00

E’ partita oggi, venerdì 7 maggio, la nuova settimana di preparazione del team della Sigel Marsala Volley. Subito una doppia seduta per la Prima Squadra: al mattino, rapido passaggio in sala-pesi al gran completo per azzurre e la totalità dello staff tecnico capeggiato da coach Daris Amadio per poi nella mezza giornata di lavoro spostarsi al "Fortunato Bellina" a svolgere una sessione di "tecnico". Nel primo pomeriggio, alla squadra capitanata da Ilaria Demichelis verrà riproposta l'esercitazione con la palla. Finanche le giornate di sabato e domenica verranno contraddistinte dal lavoro di preparazione. Ci si incammini a grandi passi in direzione di una settimana cruciale e dall'impronta storica, come è facile immaginare, per il piccolo sodalizio lilybetano: l'appuntamento con il primo turno dei PlayOff con l'ennesimo confronto di stagione andata/ritorno con le biancoblu dell'Eurospin Ford Sara Pinerolo allenate da coach Marchiaro. L'avventura della Sigel nei PlayOff per l'A1 parte dal proprio impianto mercoledì 12 maggio con il turno di andata del Quarto di Finale. Ritorno il 16 maggio prossimo in Piemonte.