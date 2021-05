Finisce pari la sfida tra il Giovinetto e il  Ragusa valevole anche per la Coppa Sicilia di A2

14/05/2021 21:08:00

Un pareggio che sa di amaro in bocca perché acciuffato negli ultimi secondi dal Ragusa per una palla buttata.

Il Ragusa arriva a Petrosino al completo con la determinazione di fare propria l’intera posta, effettuare il sorpasso in classifica e, in conseguenza del regolamento, guadagnarsi l’accesso alla Coppa Sicilia di A2. I pronostici sono tutti a favore del Ragusa, vista la sconfitta pesante nella gara di andata con Il Giovinetto al completo, mentre oggi la squadra schierata, ancora una volta vede

In campo i giovanissimi Girolamo De Vita, Antonino Marino, Francesco Battello, Gaspare Pantaleo, Sergio Mistretta Nicolas Vinci in porta e si deve rinunciare a Giorgio Adamo, top scorer a Salerno, per un incidente in scooter, per fortuna non grave, occorso sabato pomeriggio.

Il Ragusa ha un’occasione ghiotta per fare sua l’intera posta e conduce la gara per tutto il primo tempo, ma i ragazzi di Kljajic, sostenuti in campo anche dal capitano Abate, ci credono e non mollano, riuscendo e tenere in equilibro la partita, nonostante le fughe fino al +3 di Russello e compagni, e il primo tempo si chiude sul 15/17. Nel secondo tempo il Ragusa conduce ma i ragazzini di Kljajic non mollano, Lucido darà una mano in difesa, nonostante i due mesi di stop e Leo Pantaleo, con una spalla ancora mal ridotta, dopo l’infortunio ad Alcamo, entra per provare a dare una mano alla sua squadra, ma senza nulla togliere a tutto il gruppo, grandi protagonisti ancora una volta i giovanissimi Girolamo De Vita che spacca con 12 reti, Francesco Battello piazza 7 reti e Antonino Marino piazza 4 goals di ottima fattura, le altre reti li condivideranno Bruno Tumbarello, Gaspare Pantaleo, Asimionesei e Mistretta.

Il secondo tempo è al cardiopalma con le due squadre il perfetto equilibrio finì agli ultimi minuti finali quando De Vita e compagni effettuano il sorpasso e sono ad un passo dalla vittoria; negli ultimi 30” Vinci para ma maldestramente lancia il contropiede e la palla finisce nelle mani del Ragusa che riesce ad impattare e la partita termina pari sul 30-30.

Il Ragusa non effettua il sorpasso, Il Giovinetto rimane un punto sopra Ragusa e raggiunge i 13 punti dell’Enna, quindi tutto rimandato all’ultima giornata in merito all’accesso alla Coppa Sicilia di A2.