Castelvetrano, sì al mercatino delle pulci

15/05/2021 07:00:00

Mercatino delle pulci, hobbistica e piccolo antiquariato.

Il regolamento è stato deliberato in consiglio comunale, in seguito all’idea del consigliere Marcello Craparotta, che era stata approvata all’unanimità in quinta commissione.

“Sarà importante per le persone che potranno barattare o vendere le loro cose – ha spiegato Craparotta - e così permettere un riciclo attivo degli oggetti. Potrà essere un punto di riferimento per i collezionisti ed un’attrazione per i turisti che, nella bella stagione ormai alle porte, mi auguro villeggeranno numerosi nelle nostre frazioni balneari di Triscina e Marinella di Selinunte.”

Certamente un aiuto al rilancio dell’economia locale che si aggiunge alle altre iniziative promosse dall’amministrazione comunale per rivitalizzare il sistema delle piazze.

Qualunque privato, senza corrispondere alcuna quota partecipativa se non gli oneri per l’occupazione del suolo, potrà aprire la sua piccola bancarella con gli oggetti da vendere.

Il mercatino, inteso dall’amministrazione comunale come qualificante punto di aggregazione e di promozione della città si svolgerà ogni prima domenica del mese nel Sistema delle Piazze dalle 7 del mattino alle 5 del pomeriggio, con la disponibilità di 60 stalli.

Dovrebbe iniziare a luglio, si aspetta il nulla osta da parte della Regione Siciliana. E non si esclude la possibilità di prevedere, dato il periodo estivo, uno spostamento nelle borgate di Triscina e Marinella di Selinunte.