Superbonus 110, Santangelo: "Primi passi in vista della proroga al 2023"

16/05/2021 02:15:00

"Con il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sul fondo complementare al PNRR è ufficiale la proroga del Superbonus al 31 dicembre 2023 per gli ex-IACP e viene superato il requisito del 60% dei lavori per i condomini e IACP" ad affermarlo il senatore del MoVimento 5 Stelle, Vincenzo Santangelo.

"Fino ad oggi, prosegue il senatore, era previsto che gli Istituti autonomi case popolari potessero beneficiare del Superbonus per gli interventi effettuati fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 fosse stata raggiunta la percentuale del 60% dei lavori eseguiti. Il nuovo decreto ha rimosso tale condizione e ammesso la proroga senza limiti fino al 30 giugno 2023. Inoltre, se entro tale data saranno stati raggiunti almeno il 60% dei lavori, sarà possibile completare i restanti fino al 31 dicembre 2023. Il decreto ha quindi esteso di ulteriori 6 mesi i termini finora vigenti per gli ex-IACP. Per quanto riguarda i condomini privati, invece, cade la necessità finora prevista di avere effettuato almeno il 60% dei lavori entro il giugno del 2022, e quindi sarà possibile accedere al Superbonus senza limitazioni fino al 31 dicembre 2022".

"Si tratta di primi significativi passi in avanti - continua Santangelo - verso la definitiva estensione della misura almeno fino a tutto il 2023. Il Governo ha già preso un impegno in tal senso, che dovrà trovare attuazione in Legge di bilancio. Per l'importanza fondamentale e per il grande riscontro positivo in termini di dati registrato nei primi mesi di applicazione del Superbonus, continueremo a lavorare per semplificare ulteriormente questo strumento e finché la proroga non sarà ufficialmente tradotta in legge dello Stato" ha concluso Santangelo.