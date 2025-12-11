Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
11/12/2025 17:30:00

Sanita': Faraone (Iv), su prevenzione governo non ha fatto nulla

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-12-2025/sanita-faraone-iv-su-prevenzione-governo-non-ha-fatto-nulla-450.jpg

"Per la prevenzione, segmento cardine per il funzionamento del sistema sanitario, il governo ha fatto poco e nulla. Basti pensare che la Germania ha investito quattro volte di piu'. Eppure, nella propria mozione la maggioranza ha scritto che tutto va bene: e' incredibile". Lo ha detto Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva, annunciando il voto contrario del suo gruppo sulla mozione di maggioranza in materia di prevenzione sanitaria. "Investire di piu' in prevenzione, consente un risparmio di risorse che possono essere destinate a tagliare le liste d'attesa, a far funzionare meglio gli ospedali o ad alleggerire la pressione sui pronto soccorso. Invece, se andiamo a guardare i dati Agenas, troviamo una smentita della mozione della maggioranza: non è affatto vero che tutto va bene. La situazione negli ospedali, sul territorio, nei pronto soccorso denota l'assoluta mancanza di investimenti e attenzione per la sanità. E' invece indispensabile intervenire in tutti gli ambiti medici. L'inerzia del governo è ancora piu' grave, considerato il fatto che ha rifiutato i soldi del Mes sanitario. Abbiamo immaginato ci fossero risorse nascoste da utilizzare, ma non si sono mai viste. Tutto, insomma, è stato gestito nel peggiore dei modi", ha concluso. 









Native | 11/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-12-2025/1765441597-0-morgan-school-il-19-dicembre-il-christmas-party-nelle-sedi-di-marsala-e-mazara.png

Morgan School, il 19 dicembre il Christmas Party nelle sedi di Marsala e...

Native | 11/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765380771-0-supertoys-a-strasatti-un-magico-natale-tra-sconti-solidarieta-ed-eventi-per-famiglie.jpg

SuperToys, a Strasatti un “Magico Natale” tra sconti,...

Native | 10/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765364685-0-proteinbread-il-pane-proteico-che-apre-ai-panifici-un-mercato-da-esplorare.jpg

ProteinBREAD, il pane proteico che apre ai panifici un mercato da esplorare