Sanita': Faraone (Iv), su prevenzione governo non ha fatto nulla

11/12/2025 17:30:00

"Per la prevenzione, segmento cardine per il funzionamento del sistema sanitario, il governo ha fatto poco e nulla. Basti pensare che la Germania ha investito quattro volte di piu'. Eppure, nella propria mozione la maggioranza ha scritto che tutto va bene: e' incredibile". Lo ha detto Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva, annunciando il voto contrario del suo gruppo sulla mozione di maggioranza in materia di prevenzione sanitaria. "Investire di piu' in prevenzione, consente un risparmio di risorse che possono essere destinate a tagliare le liste d'attesa, a far funzionare meglio gli ospedali o ad alleggerire la pressione sui pronto soccorso. Invece, se andiamo a guardare i dati Agenas, troviamo una smentita della mozione della maggioranza: non è affatto vero che tutto va bene. La situazione negli ospedali, sul territorio, nei pronto soccorso denota l'assoluta mancanza di investimenti e attenzione per la sanità. E' invece indispensabile intervenire in tutti gli ambiti medici. L'inerzia del governo è ancora piu' grave, considerato il fatto che ha rifiutato i soldi del Mes sanitario. Abbiamo immaginato ci fossero risorse nascoste da utilizzare, ma non si sono mai viste. Tutto, insomma, è stato gestito nel peggiore dei modi", ha concluso.



