Sanità in Sicilia, Musumeci: "Provo a convincere Razza a ritornare"

25/05/2021 00:00:00

Il presidente della Regione Nello Musumeci ci vuole riprovare a riportare l'ex assessore alla Salute Ruggero Razza alla guida della sanità siciliana. Razza, lo ricordiamo, si è dimesso a causa dell'inchiesta della procura di Trapani sui falsi dati sul covid in Sicilia.

«Bisogna convincere l’avvocato Razza. Nessuno, mi pare in Sicilia, ha avuto il coraggio di rassegnare le dimissioni da una carica istituzionale raggiunto da un avviso di garanzia per un reato non associativo. Se così fosse il 50% della classe dirigente italiana dovrebbe subito lasciare le istituzioni...». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, a margine della visita all’hub vaccinale di Palermo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Musumeci ha detto: «Io spero di convincerlo - ha aggiunto - e di fargli capire che la Sicilia ha bisogno di lui. La Sicilia ha bisogno di persone perbene e competenti come Razza che ha dato una grande lezione di stile ai cosiddetti professionisti della legalità».