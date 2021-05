Italia Viva nelle piazze siciliane nel fine settimana

29/05/2021 07:05:00

Questo fine settimana Italia Viva sarà presente nelle piazze di ogni provincia siciliana, con gazebo e banchetti per incontrare simpatizzanti, attivisti ma soprattutto le persone del territorio.

Verranno illustrate le proposte, sarà possibile tesserarsi per il 2021, sarà l’occasione per parlare della politica del futuro, per ascoltare le istanze dei cittadini, per fare il punto sul Family Act.

Tra le varie iniziative il presidente dei Senatori di IV, Davide Faraone, sarà presente verso le 11, sabato 29 maggio, al banchetto di Valderice, allestito in piazza Cristo Re, e domenica pomeriggio, 30 maggio, alle 16.30 presso il gazebo di Sant’Agata di Militello nel messinese, al Lungomare Villa Padre Pio.

Verranno rispettate tutte le normative anti covid.

“Il lavoro di squadra ha portato grandi risultati per tutta la Sicilia. Con il decreto legge sulla semplificazione nomineremo i commissari non solo per la messa in sicurezza del ponte Corleone a Palermo e il suo raddoppio ma anche per altre opere come la tangenziale di Gela, la Trapani-Mazara, e l’occidentale etnea”. Così il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone.

“Uno straordinario successo di Italia Viva- aggiunge - ottenuto grazie all’incessante lavoro di tutti noi, della senatrice Silvia Vono, della presidente della commissione Trasporti alla Camera, Lella Paita, della vice ministra delle Infrastrutture Teresa Bellanova e della senatrice Valeria Sudano e del deputato Francesco Scoma”.

“Dopo anni di ritardi- conclude Faraone- finalmente sblocchiamo tutto”.