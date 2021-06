Difficoltà con i bilanci. Mobilitazione dei Comuni siciliani

02/06/2021 12:00:00

Continua la mobilitazione dei Comuni siciliani.

Gli Enti locali dell’Isola denunciano di essere nell’impossibilità di approvare i Bilanci di Previsione 2021/2023 a causa di una sostanziale inadeguatezza dell’attuale quadro normativo, nazionale e regionale sia sotto l’aspetto della sostenibilità finanziaria, sia sotto numerosi altri profili che riguardano la gestione delle crisi finanziarie, le regole sulle assunzioni del personale e l’attuazione dei fabbisogni standard, frutto anche di un frettoloso abbandono del criterio della finanza derivata che, anche a seguito della mancata applicazione della legge 42 del 2009 sul federalismo fiscale, ha accentuato notevolmente il divario territoriale tra le regioni e gli enti locali del Paese. Scelte normative che, da oltre un decennio, impoveriscono economicamente i Comuni siciliani rendendoli fragili sul piano organizzativo e nella gestione dei servizi pubblici locali e impedendo una reale ripresa economica dell’intera regione.



Rispetto ad una condizione che pesa esclusivamente sui sindaci e i cui effetti però sono pagati dai cittadini e dalle imprese in termini di qualità dei servizi, l’ANCI Sicilia ha deciso di avviare una mobilitazione che andrà avanti finché i comuni non riceveranno risposte adeguate.

I sindaci siciliani faranno sentire il proprio rispettoso dissenso, anche oggi in occasione delle celebrazioni del 2 giugno, pubblicando nei propri siti istituzionali l’art.114 della Costituzione con il fine di ricordare il ruolo dei comuni e la dignità istituzionale degli amministratori e i Consigli comunali dell’Isola approveranno una delibera, che sarà inviata alla Corte dei Conti e agli organismi nazionali e regionali e sottoposta anche all’attenzione dei 9 prefetti dell’Isola, in cui si spiegano le ragioni per cui non è possibile formulare i bilanci.

Una mobilitazione ad oltranza, quindi, che prevede a breve, anche la convocazione di un’Assemblea straordinaria finalizzata a programmare e decidere ulteriori e più incisive iniziative.