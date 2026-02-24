Mazara: chiusa la fase preliminare del nuovo Pug 

24/02/2026 22:00:00

Passo avanti decisivo per la pianificazione urbanistica a Mazara del Vallo. È stato sottoscritto nella Sala Giunta del Comune, l’accordo di pianificazione che chiude la fase preliminare del nuovo Piano Urbanistico Generale (Pug), previsto dall’articolo 11 della legge regionale 19 del 2020.

Si tratta dell’atto conclusivo del Documento preliminare di Pug, redatto su incarico dell’amministrazione comunale dal professore Giuseppe Trombino, già docente dell’Università di Palermo e professionista con lunga esperienza nel settore della pianificazione territoriale.

Un percorso avviato nel 2021

L’accordo arriva al termine di un percorso iniziato nel 2021 e costruito, come previsto dalla normativa, attraverso una fase di programmazione partecipata. Sono stati coinvolti cittadini, associazioni di categoria, portatori di interesse ed enti competenti, sia in sede di conferenza di pianificazione sia nella fase di acquisizione dei pareri.

A coordinare il lavoro per il Comune è stata l’architetto Antonia Russo, responsabile unico del procedimento, affiancata dall’architetto Vincenzo Di Fede.

Alla sottoscrizione hanno preso parte i rappresentanti della Regione Siciliana – Dipartimento Urbanistica (Servizi 1 e 2), il Libero Consorzio Comunale di Trapani, la Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Trapani, il Genio Civile, il Corpo Forestale, l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e lo stesso Comune di Mazara del Vallo.

Le parole del sindaco Quinci

Ad aprire la riunione è stato il sindaco di Salvatore Quinci, che ha parlato di “lavoro sinergico istituzionale” e di un traguardo importante per la città.

“Ringraziamo gli enti intervenuti e plaudiamo al lavoro portato avanti dall’architetto Antonia Russo e dal suo staff. Un lavoro che consente a Mazara del Vallo di essere uno dei primi Comuni a livello provinciale e regionale che, dopo la riforma del 2020, completa un percorso preliminare molto complesso con l’obiettivo di dotare finalmente la città di uno strumento urbanistico atteso da decenni”, ha dichiarato il sindaco.

L’incontro è stato seguito dal vice sindaco Vito Billardello, alla presenza del dirigente del settore tecnico, l’ingegnere Basilio Sanseverino.

Cosa cambia adesso

L’accordo di pianificazione ha un valore rilevante: sostituisce infatti pareri, concessioni, autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa, semplificando l’iter verso la fase successiva di elaborazione e approvazione del Pug.

Il documento verifica inoltre la coerenza con i piani sovraordinati, tra cui il Piano territoriale regionale, il Piano paesaggistico provinciale, il Piano di assetto idrogeologico, con il recepimento delle aree a rischio idraulico e idrogeologico, e la Rete Natura 2000 per la tutela ambientale dei siti Sic e Zps.

Il prossimo passaggio sarà la ratifica in Consiglio comunale. Subito dopo si entrerà nella fase esecutiva, segnando il definitivo superamento del vecchio Prg e l’avvio di uno strumento urbanistico più moderno per la crescita e l’organizzazione del territorio di Mazara del Vallo.



