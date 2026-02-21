Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
21/02/2026 22:00:00

Erice, l'Ordine degli Architetti al fianco del Comune per il nuovo PUG

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-02-2026/erice-l-ordine-degli-architetti-al-fianco-del-comune-per-il-nuovo-pug-450.jpg

Si entra nel vivo del nuovo Piano Urbanistico Generale a Erice. Il 19 febbraio, nell’auditorium dell’Istituto G. Pagoto, si è tenuto l’incontro pubblico di presentazione delle strategie del Documento preliminare del PUG promosso dal Comune di Erice.

Un appuntamento chiave per il futuro assetto del territorio ericino, che ha visto la partecipazione attiva dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trapani.

 

Il contributo degli Architetti

Nel corso dell’incontro, il presidente dell’Ordine, Gianfranco Naso, ha illustrato i contenuti di un documento elaborato da un gruppo di lavoro interno, pensato per offrire un contributo tecnico e strategico alla redazione del nuovo Piano.

Non solo aspetti urbanistici. Nel suo intervento Naso ha posto l’accento sul valore sociale della pianificazione territoriale, richiamando quanto previsto dall’articolo 6 della legge regionale 19 del 2020, che disciplina proprio i processi partecipativi nella formazione degli strumenti urbanistici.

“Il PUG non è solo uno strumento tecnico – ha spiegato – ma l’occasione per definire insieme una visione di territorio per le generazioni future. La partecipazione attiva deve essere il pilastro della progettazione. Serve un’urbanistica che parta dal basso, che renda i cittadini protagonisti e che punti alla creazione di luoghi identitari e a una migliore qualità della vita”.

 

Un percorso condiviso

L’Ordine ha ribadito la necessità di una collaborazione istituzionale costante con l’amministrazione comunale, auspicando che il confronto prosegua in tutte le fasi del procedimento, dalla definizione delle scelte strategiche fino all’approvazione finale del Piano.

Per Erice, alle prese con le sfide legate alla tutela del centro storico, alla gestione della fascia costiera e allo sviluppo delle aree a valle, il nuovo PUG rappresenta uno strumento decisivo.

L’obiettivo dichiarato è arrivare a un documento condiviso, capace di coniugare sviluppo, sostenibilità e identità territoriale, in un momento in cui molti Comuni del Trapanese stanno aggiornando i propri strumenti urbanistici alla luce della normativa regionale.

 









Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771500770-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo