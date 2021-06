Lo Curto: "Operai dell'Esa per il verde pubblico di Marsala"

02/06/2021 17:05:00

“La stagione estiva e la presenza crescente di turisti a Marsala impongono la cura del decoro urbano e la pulizia delle arterie principali con la rimozione di sterpaglie ed erbacce.

Il comune di Marsala invii presto l’istanza al presidente dell’Esa Giuseppe Catania con il quale ho già parlato e che, pertanto, attende la richiesta di convenzione come già fatto con il Parco Archeologico dove è vigente un accordo siglato a suo tempo, a beneficio di Marsala e dei suoi siti, tra l’Assessorato regionale ai Beni Culturali guidato dal compianto Sebatiano Tusa e il direttore pro tempore dell’Esa Nicola Calderone. È notorio che il comune soffra per la esiguità delle risorse economiche e umane e per questo ritengo fondamentale la disponibilità dell’Esa ad attivare i propri operai sulla scorta di quanto avviene per i siti archeologici.

Di ciò ho parlato con il sindaco Massimo Grillo ed ho agito conformemente allo spirito di collaborazione che è mio dovere offrire in primis alla citta di Marsala oltre che a tutto il territorio provinciale e regionale, nella logica che la politica debba avere a cuore il bene comune. Fare squadra con la mia città e con tutti gli amministratori locali del territorio, utilizzando il mio ruolo di deputato regionale, spero sia davvero un punto di forza su cui tutti possono contare. Marsala si avvia a vivere dopo il blackout pandemia una stagione in cui la parola d’ordine è: “ripresa”. E per questo bisogna generare entusiasmo e partecipazione civile. Con l’assessore Alagna e il gruppo Udc lavoariamo al rilancio del tessuto economico della città, sostenendo in particolare il settore turistico. Occuparci del decoro urbano di Marsala, per il quale sta già facendo bene l’assesore Arturo Galfano, è il doveroso impegno di tutti e a maggiore ragione dell’Udc che ha la delega al Turismo”. ”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.