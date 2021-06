Marsala, l'ironia dei social sul Sindaco Grillo che "bacchetta" la Nutella 

03/06/2021 16:37:00

Nutella, la crema spalmabile più famosa al mondo (chissà se è la preferita anche dal neo ritrovato assessore alla salute Razza, che di cose da spalmare se ne intende...) ha creato dei barattoli dedicati alle città d'Italia.

Uno, in particolare, immortala il panorama delle saline di Marsala, solo che nel barattolo è scritto Trapani. Che furto. Se ne è accorto un cittadino marsalese, Alberto Alvin Nizza, che ha segnalato l'equivoco.

E il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ha colto la palla al balzo. E in una nota fa sapere di aver dato "mandato agli uffici" (quali? affari legali? questioni dolciarie? reputation management? o qualche altro consulente con delega alle "etichette & panoram"?) per contattare la Ferrero, produttrice della Nutella, e porre rimedio all'offesa "cambiando la dicitura in Saline di Marsala".

Si apre così un nuovo dossier delicatissimo (come la Nutella ...), dopo quello sulla famosa inchiesta sui presuti dati falsi dell'Asp, o sui "cento casi di coronavirus alla scuola Sirtori", o ancora sulle "mangiate clandestine" a Pasquetta. Anche in questi tre casi, il Sindaco si era impegnato a suon di proclami social, ma i marsalesi ancora attendono risposte.

La solerzia del Sindaco Grillo ha fatto sorridere molti cittadini marsalesi, dato che lo stesso impegno non si è visto quando c'è stata l'inaugurazione dei lavori del padiglione Covid, che doveva essere pronto a Maggio, o quando l'ospedale di Marsala è stato chiuso per essere destinato sempre all'emergenza Covid.

E così c'è anche chi, come Massimo De Vita, ironizza: vuoi vedere che la Nutella fa un'etichetta dedicata davvero a Marsala e ci mette la foto .. del padiglione che non c'è?