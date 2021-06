Marsala, scuole e associazione Arcobaleno vicine alle famiglie in difficoltà 

07/06/2021 11:00:00

Giornata di donazioni, venerdì scorso, per l’Associazione Arcobaleno di Marsala grazie alla sensibilità del corpo docente del Plesso “Birgi” e della classe 5B del Plesso "Asta" di Marsala.

“La scorsa settimana siamo stati contattati dalle insegnati del plesso “Birgi” che erano stanche di ricevere i soliti regalini di fine anno e che spinti dalla voglia di aiutare i più bisognosi, visto anche il nostro grande impegno in tal senso, hanno deciso, insieme ai bambini e ai genitori, di donare beni di prima necessità alla nostra associazione, oltre che indumenti estivi” – racconta il Presidente Sebastiano Grasso –. Questo dimostra come gli educatori e gran parte della comunità sia vicina ad una fetta della popolazione marsalese che avversa in condizioni ancora critiche. Noi faremo del nostro meglio per essere sempre vicini a tutti coloro i quali avranno bisogno del nostro sostegno senza distinzione di razza, sesso e religione, come cita l’articolo 3 della nostra Costituzione. A volte basta davvero poco.”

Se qualche altra scuola volesse collaborare e donare beni di prima necessità e non solo all’Associazione Arcobaleno può contattare il numero 392 52 44 956. L’associazione si trova in via Tommaso Pipitone 13, ed è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 19:00.