La festa delle Oasi 2021 nella Val di Mazara

08/06/2021 15:00:00

Il 5 e 6 giugno in tutta Italia si è svolta la giornata delle Oasi WWF. Quest'anno il personale della riserva Lago Preola e Gorghi Tondi e l'Associazione WWF Area Mediterranea hanno organizzato una splendida manifestazione all'insegna della rinascita e della rivalutazione delle bellezze del nostro territorio. I cittadini e gli amanti della natura hanno potuto visitare chiese, sentieri natura, zone archeologiche e musei; tutti facenti parte di un percorso studiato per l'occasione atto a trasmettere al visitatore emozioni, orgoglio e senso di appartenenza per un territorio spesse volte dimenticato o lasciato all'indifferenza. Momenti felici, di spensieratezza, quasi di normalità nonostante il periodo storico ci impone restrizioni e norme a cui attenersi.

Il direttore e il personale della riserva hanno ospitato manifestanti e volontari lungo i propri sentieri quotidianamente accuditi e preservati. La Regale Abbazia della SS. Madonna dell'Alto, l'antico sito delle Cave di Cusa e il baglio Florio per finire hanno fatto da cornice ha una giornata di vero piacere per tutti i visitatori.

L'associazione WWF Area Mediterranea ringrazia tutti i partecipanti, l'amministrazione comunale di Campobello di Mazara, le associazioni partner per l'occasione e la scuola professionale Euroform , inoltre invita e dà appuntamento a tutta la cittadinanza a partecipare e aderire a tutte le iniziative future.la Direzione e il Personale del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, la Regale Abbazia di Santa Maria dell'Alto e tutte le Associazioni, le Aziende e i Volontari che collaborano all'iniziativa.