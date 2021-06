08/06/2021 14:56:00

Ecco dove si trovano gli autovelo in provincia di Trapani e in Sicilia. E' online sul sito della Polizia di Stato l'elenco delle postazioni degli autovelox nell'Isola fino a domenica 13 giugno 2021.

La Polizia pubblica le tratte stradali dove sono operativi gli strumenti di controllo della velocità, giorno per giorno. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E' importante tenere la velocità sotto controllo, a maggiror ragione in autostrada.

La Polizia Stradale utilizza questi strumenti per il controllo puntuale della velocità: Autovelox 104/C; Autovelox 105; Autovelox 106; Telelaser; Telelaser Trucam.

Cliccando qui potete leggere l'elenco completo delle postazioni degli autovelox.