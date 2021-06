19/06/2021 22:00:00

Con una delibera di Giunta è stato approvato a Mazara il regolamento per la riduzione della Tari per gli operatori economici per l’anno 2021 che verrà sottoposto all’esame del Consiglio comunale.

«La scelta dell’Amministrazione di destinare, interamente, le risorse previste dal fondo perequativo regionale – spiega l’Assessore comunale ai Tributi, Giacomo Mauro - rappresenta una chiara e doverosa manifestazione di sostegno per il sistema delle imprese e per le attività colpite dalla pandemia, auspicando una immediata ripartenza delle stesse. Questi ristori vanno ad aggiungersi alla gratuità della Cosap (concessione del suolo pubblico). Vale la pena di ricordare – afferma Mauro - che queste risorse provenienti dalla Regione Sicilia e dal Governo centrale sono destinate esclusivamente alle utenze non domestiche e ci rammarichiamo che tali tipologie di ristori non siano state previste anche per le utenze domestiche. Confidiamo – conclude l’assessore - in una celere approvazione della delibera da parte del Consiglio comunale per potere assicurare una risposta immediata alle attività economiche».