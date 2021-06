Ennesimo incidente mortale in Sicilia. Cosa succede, quali le cause, le nostre strade sono sicure?

23/06/2021 08:56:00

Ennesimo incidente mortale sulle strade siciliane ed ennesima vittima. Questa volta sulla Statale 114 «Orientale Sicula» Siracusa-Catania al km 134, subito dopo lo svincolo di Sortino, vicino ad Augusta.

La vittima è il 40enne Giovanni Rizzo, era al volante di una Ford, con a bordo altre due persone di Augusta, quando si è scontrato con un camion sul viadotto Cantera. Due le persone ferite nell’incidente M.A., di 36 anni e un bambino di 7 anni, rispettivamente con una prognosi di 5 e 10 giorni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Noto e l’elisoccorso. E' una strage continua, da qualche settimana a questa parte, quello che sta accadendo sulle strade siciliane.

Ci chiediamo se i tanti incidenti stradali in Sicilia siano causati da alterazione dovuta all'uso di alcol o droghe alla guida o da "semplice" distrazione o anche ad altri fattori legati alla viabilità e alla sicurezza delle strade.

L'utilizzo del telefonino è, ad esempio, uno dei primi fattori di distrazione e causa di incidenti, ma poi entra in gioco anche l'inefficienza dei mezzi, che dipende dalla scarsa manutenzione che spesso non si esegue su auto, mezzi pesanti e moto.

La sicurezza delle strade non sempre è al massimo livello come dovrebbe essere, con asfalto in molti casi scivoloso, guard rail pessimi che non svolgono la loro funzione di trattenuta del mezzo che perde il controllo, le strade poi non sono illuminate come dovrebbero essere e spesso i cartelli o non si vedono o sono piazzati male. Domande lecite con questo aumento straziante degli incidenti mortali, avvenuti in concomitanza con il ritorno alla normale circolazione dopo le restrizioni dovute alla pandemia.

Le nostre strade, in Sicilia, sono sicure? I numeri giornalieri degli incidenti sono preoccupanti e lanciano segnali allarmanti per il prosieguo della stagione estiva. Intanto, nella speranza che ci siano più controlli e messe in sicurezza delle nostre strade, la raccomandazione, specie con il caldo, è di controllare le gomme, l'efficienza delle sospensioni e dei freni dell'auto prima di un viaggio, di non guidare se si è stanchi dopo una giornata di lavoro, di non guidare se si è fatto uso di medicine che possano compromettere l'attenzione alla guida, di non guidare dopo aver bevuto in discoteca o al pub, di non utilizzare il telefono alla guida se non con il vivavoce e non inviare messaggi di testo. Semplici regole che rimangono fondamentali per la sicurezza di chi si mette alla guida di un'auto o di una moto.