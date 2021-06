Rifiuti. Sciopero dei lavoratori di Energetikambiente. Disagi in vista in provincia di Trapani

25/06/2021 10:44:00

Scioperano i lavoratori di EnergetikAmbiente anche in provincia di Trapani, mercoledì 30 giugno. Disagi in vista quindi per quella giornata quando, comunque, saranno garantiti i servizi essenziali di raccolta dei rifiuti per le strutture pubbliche come scuole, case di cura, ospedali e hub vaccinali. Lo sciopero generale del comparto di igiene ambientale è indetto da FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL per l’intera giornata di mercoledì 30 giugno 2021 potrebbero verificarsi disagi nella corretta esecuzione dei servizi.

Energetikambiente invita i ittadini alla collaborazione per limitare eventuali disagi.

“I servizi indispensabili che saranno assicurati, in attuazione dell’art. 8 del vigente Accordo Nazionale del 1.3.2001 regolante l’esercizio del diritto allo sciopero nel settore dell’igiene ambientale, saranno la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati limitatamente alle utenze scolastiche, mense pubbliche e private di enti assistenziali, ospedali e case di cura, hub vaccinali, comunità terapeutiche, ospizi, centri di accoglienza, stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali, caserme e carceri” si legge nella nota.

“Energetikambiente S.r.l. in A.S. garantisce inoltre la pulizia di mercati e manifestazioni di particolare rilevanza, ove previsti nella giornata di sciopero, casi urgenti su segnalazione dell’autorità sanitaria e ogni altro caso che sia oggetto di ordinanza emessa da parte dell’autorità sanitaria e/o di pubblica sicurezza”.

I servizi svolti da Energetikambiente S.r.l. in A.S. riprenderanno regolarmente il giorno successivo, e gli eventuali disservizi saranno recuperati nelle giornate immediatamente successive.