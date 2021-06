Marsala, dal 28 giugno al 4 luglio il KiteFest alla Laguna dello Stagnone 

25/06/2021 15:15:00

Le scuole di kitesurf marsalesi fanno squadra con le istituzioni siciliane per la promozione dello sport e del territorio. Ad organizzare il "Marsala KiteFest", in programma dal 28 giugno al 4 luglio 2021 presso la Laguna dello Stagnone di Marsala, è

l'Associazione Sport Turismo Stagnone con il patrocinio dell'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo,

dell'Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Marsala.

Nella bellissima Sicilia c'è un posto che è diventato un piccolo paradiso tutto italiano, ma ormai dalla fama internazionale, per gli

amanti del windsurf e del kitesurf, capace di attrarre ogni anno appassionati da ogni angolo del globo. Ci troviamo a Marsala, sulla costa occidentale dell'isola, dove si trova la laguna più suggestiva e ventosa di tutta Europa, caratterizzata da acqua bassa e piatta, venti costanti tutto l’anno e panorami mozzafiato.

Questa sarà la cornice del festival dedicato allo sport, all'enogastronomia e alla musica, dove gli atleti si confronteranno durante la prima tappa del Campionato BIG AIR e la tappa di campionato nazionale freestyle CKWI - FIV sponsorizzato dalla multinazionale ENGIE e la collaborazione tecnica di Gaudini Antonio, Presidente dell’Associazione kitesurf italiana. Ci sarà spazio anche per i principianti e per chi desidera provare per la prima volta lo sport del kitesurf, infatti oltre 20 scuole metteranno a disposizione gratuitamente la propria attrezzatura e istruttori per il "battesimo del vento". Sono previste serate a tema diffuse presso i beach clubs ed i lidi presenti nel versante Nord di Marsala, da Villa Genna fino a San Teodoro con musica dal vivo e degustazioni di vini delle cantine marsalesi.

Il Presidente dell'Associazione Sport Turismo Stagnone Luigi La Barbera dichiara: "Dopo tanti anni siamo riusciti, finalmente, a fare rete con oltre 20 scuole di kitesurf presenti nella Laguna dello Stagnone, ringrazio le istituzioni che ci sono state vicine, il Presidente dell'ARS On. Gianfranco Miccichè, l'Assessore Manlio Messina, l'On. Eleonora Lo Curto, il Sindaco di Marsala Dott. Massimo Grillo e l'Assessore al Turismo di Marsala Dott. Oreste Alagna. Questa è la dimostrazione che quando le istituzioni e le associazioni del territorio fanno squadra, i risultati sono eccellenti sia in termini di ricaduta economica che di immagine per tutti gli operatori locali e residenti.