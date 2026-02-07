Filippo Noto della Canottieri Marsala protagonista alla Festa della Vela siciliana

07/02/2026 11:54:00

Si è svolta a Palermo la Festa della Vela siciliana, evento che celebra ogni anno i giovani talenti del panorama velico regionale. Tra i protagonisti della cerimonia c’è stato Filippo Noto, giovane campione della Società Canottieri Marsala, premiato per i successi raggiunti durante la stagione agonistica 2025.

Il riconoscimento della Settima Zona FIV Sicilia è arrivato dopo una stagione ricca di risultati importanti: Noto ha conquistato la Coppa Sicilia, partecipato al Campionato Europeo Optimist in Turchia, chiudendo con un brillante settimo posto, e ottenuto la selezione per il progetto “Next Generation Under 16” della Federazione Italiana Vela, dedicato ai talenti emergenti.

“È un traguardo meritato – sottolineano dalla Canottieri Marsala – frutto di impegno, dedizione e della passione che da sempre contraddistingue la nostra società”. La Canottieri Marsala, infatti, vanta una lunga tradizione nella promozione della vela giovanile, contribuendo alla crescita di atleti che si distinguono a livello regionale, nazionale ed europeo.

Con il successo di Filippo Noto, la società marsalese conferma ancora una volta il suo ruolo di riferimento per la vela siciliana, dimostrando come lo sport possa essere strumento di formazione e di valorizzazione dei giovani talenti.



