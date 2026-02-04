Premiazioni dei migliori velisti siciliani: riconoscimento per il Circolo Velico Marsala

04/02/2026 18:44:00

Domenica 1 febbraio, a Palermo, presso l’Albergo La Torre di Mondello, si sono svolte le premiazioni dei migliori velisti siciliani, protagonisti delle varie classi veliche nel corso della stagione agonistica. L’evento ha rappresentato anche un’importante occasione per celebrare le società che si sono distinte nella promozione della vela giovanile e nello sviluppo dell’attività sportiva sul territorio.

Tra queste, il Circolo Velico Marsala, premiato per i risultati conseguiti e per l’impegno costante nella formazione sportiva. Il riconoscimento è stato consegnato al presidente Andrea Baiata, che ha ricevuto una targa direttamente dalle mani del presidente nazionale della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre.

Il direttore sportivo Ignazio Vitaggio ha sottolineato come, nei suoi 52 anni di attività, il Circolo Velico Marsala abbia sempre posto al centro della propria missione la promozione e la valorizzazione della vela in tutte le sue espressioni, con particolare attenzione al settore giovanile, senza trascurare quello master. Un lavoro continuo e strutturato che ha portato a risultati di rilievo nelle classi Optimist, O’pen Skiff, Ilca e Vela Latina.

Numerosi gli atleti del Circolo Velico Marsala saliti sul podio:

Campionato Nazionale Optimist Under 12 (Coppa Primavela, Cadetti e Presidente)

Matteo Curatolo, 1° classificato Divisione A

Trofeo Coppa Sicilia Optimist 2025

Marco Scaturro, 1° classificato Divisione B

Trofeo del Comitato Optimist 2025

Marco Scaturro, 1° classificato Divisione B

Campionati Nazionali O’pen Skiff 2025 – Coppa del Presidente

Virna Di Gerlando, 3ª classificata assoluta

Campionati Internazionali

Campionato Mondiale ILCA 6 Master 2025: Roberto Giacalone, 3° classificato assoluto

Campionati Italiani

Campionato Italiano ILCA 6 Master 2025 : Roberto Giacalone , 3° classificato assoluto

: , 3° classificato assoluto Campionato Italiano Vela Latina 2025: Pasquale Vitaggio, 2° classificato categoria Gozzi

(equipaggio: G. Dara, G. Cudia, R. Liuzza)

Il riconoscimento conferma il Circolo Velico Marsala come una delle realtà di riferimento nel panorama velico siciliano e nazionale, capace di coniugare tradizione, formazione e risultati sportivi di alto livello.



