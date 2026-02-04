Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Vela
04/02/2026 18:44:00

Premiazioni dei migliori velisti siciliani: riconoscimento per il Circolo Velico Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/premiazioni-dei-migliori-velisti-siciliani-riconoscimento-per-il-circolo-velico-marsala-450.jpg

Domenica 1 febbraio, a Palermo, presso l’Albergo La Torre di Mondello, si sono svolte le premiazioni dei migliori velisti siciliani, protagonisti delle varie classi veliche nel corso della stagione agonistica. L’evento ha rappresentato anche un’importante occasione per celebrare le società che si sono distinte nella promozione della vela giovanile e nello sviluppo dell’attività sportiva sul territorio.

 

Tra queste, il Circolo Velico Marsala, premiato per i risultati conseguiti e per l’impegno costante nella formazione sportiva. Il riconoscimento è stato consegnato al presidente Andrea Baiata, che ha ricevuto una targa direttamente dalle mani del presidente nazionale della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre.

Il direttore sportivo Ignazio Vitaggio ha sottolineato come, nei suoi 52 anni di attività, il Circolo Velico Marsala abbia sempre posto al centro della propria missione la promozione e la valorizzazione della vela in tutte le sue espressioni, con particolare attenzione al settore giovanile, senza trascurare quello master. Un lavoro continuo e strutturato che ha portato a risultati di rilievo nelle classi Optimist, O’pen Skiff, Ilca e Vela Latina.

 

Numerosi gli atleti del Circolo Velico Marsala saliti sul podio:

Campionato Nazionale Optimist Under 12 (Coppa Primavela, Cadetti e Presidente)

  • Matteo Curatolo, 1° classificato Divisione A

Trofeo Coppa Sicilia Optimist 2025

  • Marco Scaturro, 1° classificato Divisione B

Trofeo del Comitato Optimist 2025

  • Marco Scaturro, 1° classificato Divisione B

Campionati Nazionali O’pen Skiff 2025 – Coppa del Presidente

  • Virna Di Gerlando, 3ª classificata assoluta

Campionati Internazionali

  • Campionato Mondiale ILCA 6 Master 2025: Roberto Giacalone, 3° classificato assoluto

Campionati Italiani

  • Campionato Italiano ILCA 6 Master 2025: Roberto Giacalone, 3° classificato assoluto
  • Campionato Italiano Vela Latina 2025: Pasquale Vitaggio, 2° classificato categoria Gozzi
    (equipaggio: G. Dara, G. Cudia, R. Liuzza)

 

Il riconoscimento conferma il Circolo Velico Marsala come una delle realtà di riferimento nel panorama velico siciliano e nazionale, capace di coniugare tradizione, formazione e risultati sportivi di alto livello.









Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...

Native | 02/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/1770039297-0-open-day-8-febbraio-al-liceo-artistico-don-gaspare-morello-di-mazara-scopri-i-corsi-laboratori-e-la-moda.jpg

Open Day 8 febbraio al Liceo Artistico 'Don Gaspare Morello' di...