Pantelleria senza internet e telefono. Interviene il Pd

26/06/2021 17:20:00

Il Partito Democratico - Circolo di Pantelleria, ha chiesto alla TIM Spa di intervenire con la massima urgenza e tempestività per ripristinare il servizio di telecomunicazioni e connessione internet nell'isola di Pantelleria, dopo che nella serata del 23 giugno scorso un cavo sottomarino poco distante da Pantelleria è stato tranciato.

"Essendo in piena stagione estiva - dichiara Rosario Cappadona, Segretario del Circolo PD di Pantelleria - notevoli sono i disagi che Pantelleria sta subendo dal punto di vista economico - commerciale a causa di questa crisi delle telecomunicazioni".

Nella vicenda interviene anche il Segretario provinciale del Partito Democratico di Trapani, Domenico Venuti, mostrando vicinanza e solidarietà per lo stato di grave emergenza e incertezza che l'Isola di Pantelleria sta vivendo, con molte persone anziane e malate che in questo momento sono impossibilitate anche a chiamare i soccorsi.

Ma il PD Pantelleria vuole andare oltre, convinti che dalle emergenze possano nascere occasioni per migliorare i servizi.

"Considerato che non è la prima volta che viene tranciato un cavo sottomarino - interviene Giuseppe La Francesca, Responsabile isole minori del Partito Democratico provinciale - a nostro avviso è di fondamentale importanza inserire nel tratto di mare interessato dal passaggio del cavo della fibra delle boe di segnalamento".

"Inoltre - continua La Francesca - sempre in considerazione che non è la prima volta che tutto ciò accade, crediamo che sia altresì fondamentale predisporre un piano di backup per queste evenienze".

"Proposte concrete le nostre, chiude la nota del Partito - Democratico Circolo di Pantelleria, che partano da una considerazione elementare, ossia che oggi gran parte della telefonia ormai è in VoIP e quindi senza connessione internet non funziona la telefonia".