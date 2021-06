Caldo e rischio incendi. Allerta rossa in provincia di Trapani

28/06/2021 07:00:00

Allerta rossa in provincia di Trapani per il gran caldo e il rischio incendi.

In Sicilia e in provincia di Trapani inizio di settimana rovente. Tra oggi e domani in Sicilia si toccheranno punte di 40 gradi. La protezione civile regionale ha diramato, nel quotidiano bollettino, un livello d'allerta rosso per il rischio incendi e ondate di calore per le province di Trapani e Palermo valido per la giornata di oggi.

Queste le previsioni per la provincia di Trapani.

Lunedì, 28 giugno: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4511m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.

Martedì, 29 giugno: Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 39°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4577m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: vento.