Secondo titolo regionale per la Pallacanestro Marsala

28/06/2021 23:03:00

Dopo la conquista del titolo di CAMPIONI REGIONALE UNDER 15 Maschile di BEACHANDBALL , arriva il

Secondo Titolo per l’ASD PALLAMANO MARSALA, forse il più ambito, di CAMPIONI REGIONALE e questa volta nella Categoria UNDER 13 Mschile indoor.

Titolo conquistato battendo, nella Final Four di Enna, Il MATTROINA, l’H.C. Mascalucia e nella Finale per il Titolo l’Aretusa di Siracusa. Final Four esaltante per tutti i

Giovanissimi Atleti Marsalesi che imbattuti conquistano il Titolo di CAMPIONI REGIONALE in forza del valore

Tecnico espresso in campo, giocando da squadra, e soprattutto del carattere che hanno dimostrato nei

momenti cruciali delle partite. Un plauso quindi ai Giovanissimi Atleti: TIBERIO DUDAU portiere, GIUSEPPE

NIZZA e GIOVANNI MATTARELLA ale sx, VALERIO DI GIOVANNI centrale, ANTONINO PANICOLA terzino dx,

VINCENZO GIACALONE terzino sx, VITO MICELI ala dx terzino dx, FEDERICO DE VITA ala dx e ALESSIO

LAUDICINA pivot che motivati e guidati in modo eccellente dal Tecnico VITO DI GIOVANNI hanno consentito

di conquistare questo ambito Titolo. Dicevamo del forse il più ambito, si effettivamente il più ambito, perché

questi Giovanissimi rappresentano il Futuro della PALLAMANO MARSALA è la conquista di un Titolo così

prestigioso non può non essere che di buon auspicio per traguardi sempre più ambiziosi cui la Società e

tutto il suo Staff aspira. Preclusioni nessuna, ambizioni tante questo il motto della PALLAMANO MARSALA,

con un solo un grande ostacolo, avere la possibilità di potersi allenare adeguatamente, e per questo

aspettiamo riscontri positivi.