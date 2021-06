Marsala, mercoledì scioperano gli operatori della raccolta differenziata 

29/06/2021 04:00:00

Mercoledì 30 giugno a Marsala ci sarà uno sciopero generale del comparto di igiene ambientale indetto dalle sigle FP Cgil, FIT Cisl, UilTrasporti e Fiadel.

I lavoratori incroceranno le braccia per l’intera giornata, e potrebbero verificarsi di alcuni disagi nel corretto svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti in città.

“D'intesa con Energetikambiente stiamo ponendo in essere tutti gli accorgimenti possibili per limitare i possibili disagi per la popolazione - comunica l’Assessore Michele Milazzo, con delega all’Ambiente –. Saranno assicurati la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani in maniera differenziata (secondo calendari) nelle scuole, mense pubbliche e private degli Enti Assistenziali, Ospedali e Case di cura, Hub vaccinali, Comunità terapeutiche, Case di Riposo, Centri di Accoglienza, nonché nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, caserme e carceri. Ancora Energetikambiente garantirà la pulizia dei mercati e in casi urgenti”. La normale raccolta riprenderà regolarmente a partire da giovedì prossimo, 1° luglio.