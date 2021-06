Socio di Orgoglio Castelvetranese nominato esperto di sanità dal sindaco Alfano

30/06/2021 06:00:00

E’ il dottor Vito Signorello il nuovo esperto del sindaco Alfano in materia di sanità.

Era stato designato assessore nelle scorse amministrative del 2019 dalla candidata sindaco di “Insieme si può” Vitalba Pellerito.

Si occuperà, a titolo gratuito, del contrasto alla pandemia nelle fasi del progressivo allentamento delle restrizioni. Ma soprattutto seguirà l’ormai annosa questione del ridimensionamento dell’Ospedale di Castelvetrano.

Nel comunicato stampa del comune si legge infatti che prenderà “i contatti con le autorità competenti a supporto dell’azione portata avanti dalle associazioni, dai Sindaci della Valle del Belice, che si sono mosse per la difesa del Nosocomio”.

Curerà anche i contatti “con le altre associazioni portatrici di interessi pubblici quali ad esempio il ‘Tribunale per la difesa dei diritti del malato’, AVO, CRI Comitato di Castelvetrano, Caritas.”

Vito Signorello è anche uno dei soci fondatori di Orgoglio Castelvetranese. Questa sua nomina, al di là dell’indiscutibile competenza in materia di sanità (è stato primario di Ostetricia e Ginecologia all’ospedale Vittorio Emanuele II), ha quindi tutta l’aria di essere una sorta di apertura di Alfano al Comitato.

Insomma, in caso di proteste contro le scelte della sanità regionale, nessuno potrà più fare polemica sulle assenze del sindaco ai sit-in, né lamentarsi se non si incatena in piazza.

Inoltre Orgoglio Castelvetranese, di fatto, potrà finalmente avere una voce più istituzionale, senza rimanere fuori dagli incontri che contano.

Egidio Morici