Vaccini anche in spiaggia. Così la Sicilia tenta di recuperare nella lotta al Covid

30/06/2021 06:00:00

Nelle ultime settimane in Sicilia c’è stato un brusco rallentamento delle vaccinazioni anti-Covid.

I numeri dicono che un siciliano su due non ha ricevuto neanche la prima dose, che ci sono tanti over 50 che non hanno fatto ancora il vaccino.



Per cercare di riprendere il passo allora in alcune province saranno attivi degli hub vaccinali mobili per vaccinare le persone nelle località balneari per l’immunizzazione del personale dei lidi, dei clienti, e di tutti i bagnanti. I medici allestiranno delle postazioni con frigoriferi per garantire le temperature di conservazione del siero. Con i camper invece si andrà nei luoghi più affollati.

Regione e strutture commissariali per l’emergenza Covid di Catania, Messina, Palermo, le Asp e i Comuni cercano di ridurre il gap con le altre regioni e raggiungere quanti ancora non hanno avuto il siero somministrato. Camper nelle zone montane e di villeggiatura, nelle zone della movida. Una campagna vaccinale che adesso diventa itinerante. Intanto da domani a domenica open day vaccinale con Pfizer o Moderna, aperto a tutte le persone dai 12 anni in su.

I dati siciliani

Sono 99 i nuovi casi di Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore (lunedì erano 84) su 14.425 tamponi eseguiti col tasso di positività che resta invariato allo 0,6%.

I ricoverati con sintomi Covid negli ospedali siciliani sono 162 (il giorno precedente 171), mentre sono 24 i letti occupati in terapia intensiva (invariati) con un solo nuovo ingresso per un totale di 186 ospedalizzati (erano 195). In isolamento domiciliare ci sono 4.041 persone. Il totale degli attuali positivi è quindi di 4.227. Ci sono altri 222 guariti, così il totale da inizio pandemia arriva a 221.360. Si contano purtroppo altre due vittime (5.967 dall'inizio dell'emergenza).

La divisione dei nuovi casi per provincia: Palermo 10, Catania 22, Siracusa 16, Trapani 11, Ragusa 12, Agrigento 17, Caltanissetta 10, Messina solo uno ed Enna nessun nuovo positivo.

I dati in provincia di Trapani

Aumenta il numero degli attuali positivi al Coronavirus in provincia di Trapani e c'è un nuovo ricovero in terapia intensiva.

Sono 186 le persone al momento contagiate (ieri erano sei in meno) secondo quanto comunica l'Asp.

Sono 11 le persone che si trovano in ospedale e di queste una in terapia intensiva, rimasta vuota per settimane.

Non si registrano nuovi decessi rispetto all'ultimo bollettino.

Questo il dettaglio, tra parentesi la differenza con l'ultimo bollettino.

Alcamo 12 ; Buseto Palizzolo 0; Calatafimi-Segesta 1; Campobello di Mazara 22; Castellammare del Golfo 4; Castelvetrano 22; Custonaci 1; Erice 2, Favignana 0; Gibellina 1; Marsala 41 (-1); Mazara del Vallo 57 (+4); Paceco 1; Pantelleria 1; Partanna 0; Petrosino 4; Poggioreale 1; Salaparuta 0; Salemi 1; San Vito Lo Capo 0; Santa Ninfa 1; Trapani 7 (-1); Valderice 1; Vita 6.

Totale casi attuali positivi 186 (+6)

Deceduti in totale 341

Guariti in totale 13.659 (+7)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 1

Ricoverati nei reparti ordinari 10

Tamponi molecolari 239

Test antigene 91



Il Covid in Italia

Sono 679 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Lunedì erano stati 389.

Sono invece 42 le vittime in un giorno. Delle vittime, 22 arrivano dal ricalcolo della regione Campania sul periodo compreso tra novembre 2020 e maggio 2021.

Sono 190.635 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati, 75.861 il giorno prima. Il tasso di positività è 0,3%, in lieve calo rispetto allo 0,5% di lunedì.

Sono 270 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 19 nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 9 (lunedì erano stati 5). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.676, in calo di 47 unità.