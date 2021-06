Caldo in provincia di Trapani. Qualche nuvola può aiutare. Ma è sempre allerta arancione

30/06/2021 08:51:00

Temperature ancora alte in provincia di Trapani dove si registrano fino a 33 gradi di massima. Oggi qualche velatura renderà più sopportabile il caldo. Intanto resta il livello di preallerta arancione per quanto riguarda le ondate di calore e il rischio incendi in provincia di Trapani, come comunicato dalla protezione civile regionale nell'ultimo bollettino per il 30 giugno.

Mercoledì 30 Giugno: giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, temperatura minima 23°C, massima 33°C. Nel dettaglio: nubi sparse al mattino e al pomeriggio, assenza di nubi alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 16 e sarà di 33°C, la minima di 23°C alle ore 6. I venti saranno deboli da Sud-Ovest al mattino con intensità di circa 10km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Ovest-Sud-Ovest con intensità di circa 11km/h, moderati da Nord alla sera con intensità di circa 15km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 15 con un valore UV di 6.6, corrispondente a 851W/mq.

Giovedì 1 Luglio: giornata prevalentemente serena e afosa, temperatura minima 22°C, massima 33°C. In particolare avremo sole e caldo al mattino e al pomeriggio, cielo sereno alla sera. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 33°C, la minima di 22°C alle ore 6. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord-Nord-Est con intensità di circa 19km/h, moderati da Nord al pomeriggio con intensità di circa 28km/h, moderati da Nord-Nord-Est alla sera con intensità tra 18km/h e 25km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 9.7, corrispondente a 1034W/mq.