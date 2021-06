Rifiuti, oggi lo sciopero. Disagi in vista in provincia di Trapani

30/06/2021 08:29:00

Disagi in vista oggi, mercoledì 30 giugno, in provincia di Trapani sul fronte della raccolta rifiuti per lo sciopero degli operatori di Energetikambiente.

A Trapani, Marsala e negli altri comuni si prevede un mercoledì molto caldo. Non verranno raccolti i rifiuti, nè col porta a porta nè nelle isole ecologiche e non sarà effettuato il servizio di pulizia nelle città.

Energetikambiente garantirà esclusivamente i servizi indispensabili in attuazione dell'art. 8 del vigente Accordo Nazionale, ossia raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati limitatamente ad utenze scolastiche, mense di enti assistenziali, case di cura, hub vaccinali, comunità terapeutiche, ospizi, centri di accoglienza, stazioni ferroviarie-marittime-aeroportuali, caserme, carceri. Si prevedono pertanto notevoli disservizi per la raccolta differenziata in città. Si invita la cittadinanza e gli operatori commerciali a collaborare nel limitare i possibili disagi. I servizi riprenderanno regolarmente il giorno successivo.

Lo sciopero riguarda tutti gli operatori dell'igiene pubblico, e coinvolge anche altre ditte.

Disservizi possono verificarsi anche a Paceco, dove la gestione del servizio è in mano all’Agesp.

“Non avendo contezza del numero dei lavoratori che aderiranno allo sciopero, – si legge nella nota dell'Agesp– potrebbe non essere garantito il regolare e completo svolgimento dei servizi di igiene urbana, quali la raccolta dei rifiuti, lo spazzamento delle strade, l’apertura di centri di raccolta o isole ecologiche. Saranno comunque garantiti i servizi e le prestazioni minime indispensabili previsti per legge e sarà, inoltre, garantito il servizio di call center per la prenotazione del ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti”.

L'Agesp invita i cittadini ad esporre i rifiuti secondo il normale calendario di raccolta, avendo però cura di riportarli all'interno delle proprie abitazioni qualora non venissero ritirati e di esporli nuovamente al turno di raccolta successivo.