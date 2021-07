Agricoltura. "Rilanciare il settore in Sicilia". I vertici di Cia incontrano Scilla

Mercato immobiliare in crisi in Sicilia. Persi 3,5 miliardi

L'anno della pandemia è l'anno nero per il mercato immobiliare siciliano e italiano, in quanto segnato da un generale crollo delle compravendite e del connesso fatturato. In Sicilia il blocco costa ben 3,5 miliardi di fatturato in meno...