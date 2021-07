Covid nel trapanese: 203 i positivi. Mazara 59, Marsala 50. I dati

01/07/2021 11:02:00

Ancora un leggero incremento degli attuali positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Sono 203 i casi positivi (ieri erano 198), secondo i dati comunicati dall’Asp. C’è, rispetto a ieri, un nuovo ingresso in terapia intensiva (ieri non c’era nessuno), mentre sono 11 le persone ricoverate nei reparti ordinari. Stabile il dato dei guariti totali, fermo a 13663.

Qui il dettaglio dei positivi nelle diverse città della provincia, tra parentesi la differenza con l'ultimo bollettino.

Alcamo 12 ; Buseto Palizzolo 0; Calatafimi-Segesta 1; Campobello di Mazara 22; Castellammare del Golfo 4; Castelvetrano 22; Custonaci 1; Erice 4, Favignana 0; Gibellina 1; Marsala 50 (+2); Mazara del Vallo 59 (+0); Paceco 1; Pantelleria 1; Partanna 0; Petrosino 4; Poggioreale 1; Salaparuta 0; Salemi 1; San Vito Lo Capo 1; Santa Ninfa 4; Trapani 7 ; Valderice 1; Vita 6.

Totale casi attuali positivi 203 (+5)

Deceduti in totale 341

Guariti in totale 13.663 (+0)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 1 (+1)

Ricoverati nei reparti ordinari 11

Tamponi molecolari 200

Test antigene 70